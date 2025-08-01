Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон та народний депутат від партії Слуга народу Жан Беленюк у коментарі Tribuna.com розповів про свою позицію щодо голосування за законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП.

Ви сьогодні проголосували за і 22 липня проголосували за. Що для вас змінилося за цей тиждень?

«Для мене навіть не за тиждень змінилося, а за набагато коротший термін. Я радий, як і написав у себе в соцмережах, що особисто в мене зʼявилася нагода виправити цю ситуацію, і усю відповідальність за той свій голос я покладаю на себе. Тут був великий урок і для мене особисто, і для керівництва нашої фракції, і для багатьох політиків. У тому числі і підходи в комунікації з фракцією будуть змінені. Тому що так воно працювати більше не буде, як працювало до цього. Радий, що цей буремний тиждень завершився і ситуація повернулася в «точку нуль».

На це усвідомлення наскільки вплинули протести, які відбувалися протягом тижня?

«Я, по-перше, хочу подякувати суспільству, яке проявило свою позицію. Я у страшному сні не міг собі уявити, що буду одним з 263 мотивів, через які суспільство вийде на вулицю. Звісно, я це бачив, достатньо чуттєво до цього віднісся. Мені було максимально некомфортно від ситуації, в якій опинився, зізнаюся вам відверто. Але не тільки люди, які вийшли на вулицю, а й реакція міжнародних партнерів була достатньо показовою. Я беру усю відповідальність на себе, але сподіваюся, що наша команда зробить висновки з приводу того, що деякі речі треба робити точно не так, як це було зроблено».

Раніше Жан підтримав законопроєкт 12414, який позбавляє НАБУ та САП незалежності, підпорядковуючи їх Офісу генпрокурора. Після цього Беленюк написав на своїй сторінці у Facebook, що зробив помилку.