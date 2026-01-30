Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат від партії Слуга народу Жан Беленюк для Sport Express поділився думками щодо позиції ексволодаря титулів у трьох вагових категоріях Василя Ломаченко щодо війни в Україні.

Не так давно у соцмережах була суперечка між боксером Василем Ломаченком та громадським активістом Сергієм Стерненком, і ви її теж коментували. Що на сьогодні думаєте про Ломаченка і його позицію щодо війни в Україні?

«Василь Ломаченко за весь час повномасштабної війни виклав лише одну світлину, де він стоїть в військовій формі. Нібито він у ТРО був чи щось таке... Але ця світлина вибивається із загального контексту його сторінки.

Позиція Василя Ломаченка щодо нинішньої ситуації в Україні не цілком зрозуміла. Я не читав його інтерв’ю на цю тему, бо він їх особливо не дає. Тому мені не вистачає інформації для того, щоб повністю сформувати позицію.

Водночас Василь Ломаченко – видатний спортсмен, тут сумнівів немає. Я навіть вважаю, що він не повністю розкрився як талановитий боксер в силу різноманітних причин».

