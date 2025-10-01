Белінська — найкраща спортсменка вересня за версією НОК України
Тренер борчині тренер Юрій Дячок — найкращий наставник минулого місяця
Національний олімпійський комітет України (НОК України) оголосив лауреатів традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця».
За підсумками вересня 2025 року найкращою спортсменкою визнано Аллу Белінську — чемпіонку світу з вільної боротьби у вазі до 72 кг.
Українка здобула «золото» на чемпіонаті світу в Загребі (Хорватія), де у фіналі впевнено перемогла турецьку борчиню Несрін Баш.
Найкращим тренером місяця став Юрій Дячок — наставник Белінської.
