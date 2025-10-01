Олег Гончар

Актор Двейн «Скеля» Джонсон поділився враженнями від спарингів з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) під час зйомок фільму «The Smashing Machine», повідомляє talkSport.

«Коли я вперше зійшовся з Усиком, у нас був повний контакт, і ми пройшли всю сцену бою». Двейн Джонсон

Джонсон зазначив, що зовнішність Усика може бути оманливою, але на рингу він надзвичайно небезпечний.

За словами актора, швидкість українця вражала, і він боявся пропустити удар, який міг би відправити його до лікарні.

У фільмі Усик зіграв легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина, а Джонсон – американського борця і дворазового чемпіона UFC Марка Керра.

Прем’єра фільму в Україні запланована на 3 жовтня.

Нагадаємо, раніще Джонсон та Усик відвідали ювілейний кінофестиваль в Торонто.

Також раніше Джонсон пояснив жахливе схуднення для фільму.