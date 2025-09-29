Володар титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (22-1, 13 КО) висловився про можливий поєдинок з чемпіоном WBC в легкій вазі Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО).

Цитує Лопеса boxingnews24.com.

«Найпереоціненіший боксер зараз? Я скажу це. Думаю, Шакур Стівенсон, із яким я збираюся зустрітися. Вважаю, що він переоцінений.

Його стиль деградує, але люди підносять його так, ніби він справді має все необхідне. Я з нетерпінням чекаю, коли ми нарешті зустрінемося у ринзі, і тоді я справді покажу всьому світу».