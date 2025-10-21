Володимир Кириченко

Чемпіонка світу та Європи з жіночої боротьби Алла Белінська для Oboz.ua розповіла, що думає про допуск до міжнародних турнірів російських спортсменів під нейтральним флагом.

На жаль, до змагань у боротьбі вже повернули росіян. Так, під «нейтральним» статусом, але ми всі розуміємо, що це дуже умовна історія. І на чемпіонаті Європи-2025 вам довелось боротися з представницею рф Бураковою. Як налаштовувалися?

«Налаштовувалась тільки на перемогу. У мене були такі емоції, що я мала тільки виграти. І ні в якому разі не тиснути руку. У мене навіть думок ніколи не було, що я можу поступитися їм. Звісно, неприємно з ними боротися, не хочеться. Але якщо треба буде, то ми будемо боротися».

А представники країни-агресорки якось намагаються спілкуватися?

«Ні, слава Богу, вони не йдуть на контакт, і я цьому рада».

Нагадаємо, Белінська — найкраща спортсменка вересня за версією НОК України.