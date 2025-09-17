Белінська гарантувала Україні другу медаль на ЧС-2025 з боротьби
Українка боротиметься за золото
близько 1 години тому
Фото: UWW
Українська борчиня Алла Белінська вийшла у фінал чемпіонату світу-2025 у ваговій категорії до 72 кг, забезпечивши для України другу медаль турніру.
Белінська змагатиметься за золото проти туркені Несрін Баш.
Ще дві українки завершили виступи на ЧС-2025 за крок від подіуму: Анастасія Алпєєва (76 кг) та Ірина Коляденко (65 кг) поступилися у сутичках за бронзу.
