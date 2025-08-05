Кучмій та Насібов – чемпіони міжнародного турніру у Польщі
Збірна України з греко-римської боротьби виграла командний залік
близько 2 годин тому
Збірна України / Фото - ФГРБУ
У Варшаві завершився престижний міжнародний турнір з греко-римської боротьби – International W. Pytlasinski Memorial 2025.
Національна збірна команда України виборола 8 медалей та стала чемпіоном командного заліку.
Чемпіони та призери турніру:
55 кг – Корюн Саградян (срібло)
60 кг – Владислав Кузько (срібло)
63 кг – Олександр Грушин (бронза)
72 кг – Парвіз Насібов (золото)
77 кг – Артур Політаєв (бронза)
82 кг – Руслан Абдієв (срібло)
97 кг – Владлен Козлюк (бронза)
130 кг – Микола Кучмій (золото)
Нагадаємо, Анатолій Новаченко – бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби.