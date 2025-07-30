Анатолій Новаченко – бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби
Українець на турнірі в Афінах приніс нашій команді першу медаль
близько 1 години тому
Анатолій Новаченко / Фото - UWW
В Афінах (Греція) проходить чемпіонат світу U17 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча та греко-римська).
Представник греко-римського стилю Анатолій Новаченко завоював бронзу у ваговій категорії до 110 кг.
Це перша медаль України на планетарному форумі у Греції.
Зазначимо, що на чемпіонаті Європи U17 Анатолій також став бронзовим призером турніру.
Нагадаємо, збірна України – у топ-3 командного заліку чемпіонату Європи U-20.
Матеріали по темі
Ларін, Середін та Новаченко – призери чемпіонату Європи U17 з греко-римської боротьби
близько 2 місяців тому
Збірна України завоювала 10 медалей на етапі Cвітової серії з пляжної боротьби
близько 2 місяців тому