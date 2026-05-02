Лівач стала найкращою спортсменкою квітня за версією НОК України
Дмитрук виграла нагороду серед юних атлеток
Борчиня Оксана Лівач та фехтувальниця Аліна Дмитрук стали найкращими спортсменками квітня за версією НОК України.
Оксана у минулому місяці втретє стала чемпіонкою Європи з жіночої боротьби у ваговій категорії до 50 кг.
Найкращим тренером квітня було визнано Нарека Будагяна – особистого наставника Лівач.
Найкращою юною спортсменкою місяця було визнано Аліну Дмитрук, яка на чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів здобула бронзову нагороду в особистій першості (фехтування на шпагах).
Нагороду найкращого тренера квітня забрав Андрій Орліковський – особистий наставник Дмитрук.
Нагадаємо, збірна України вперше в історії виграла медальний залік Євро зі спортивної боротьби.
