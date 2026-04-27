Володимир Кириченко

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи-2026 зі спортивної боротьби, що проходив у Тирані.

За підсумками турніру українська команда здобула 11 нагород: 6 золотих, 1 срібну та 4 бронзові медалі.

На континентальній першості, яка тривала з 20 до 26 квітня, Україна була представлена максимальним складом із 30 атлетів. У кожному із трьох видів боротьби – вільній чоловічій та жіночій, а також греко-римській – виступили по 10 представників (по одному в кожній ваговій категорії).

Минулорічний чемпіонат Європи збірна України завершила з чотирма золотими та п'ятьма бронзовими нагородами, посівши тоді друге місце в заліку.

В цьому році наша команда стала найкращою збірною турніру з доробком в 11 нагород, 6 з яких – золоті.

За результатами Євро-2026 Україна також вперше виграла медальний залік турніру. Досі вище другого місця «синьо-жовті» не підіймалися.

