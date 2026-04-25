Титулована українська борчиня Оксана Лівач прокоментувала тріумфальний виступ жіночої національної збірної на чемпіонаті Європи, де українки впевнено виграли командний залік.

В інтерв'ю Чемпіон спортсменка наголосила на унікальності цьогорічного результату та поділилася планами на подальший сезон.

Континентальна першість взята, залишилася світова. Зі спортсменами з Азії завжди складно, але ми потроху підбираємося і, можливо, в чомусь вже кращі, тому повністю можемо з ними впевнено конкурувати. Планую працювати точково та поступово вдосконалюватися.

Наша команда з розгромним відривом взяла європейську першість. Ми неодноразово були на вершині пʼєдесталу в команді, але вже встановили історичний момент: вперше в історії континентальної першості взяли 6 золотих нагород та виграли 8 медалей з 10 можливих. Це показує високий рівень нашої команди та професіоналізм. І мене насправді дуже потішили виступи наших дівчат на цьому чемпіонаті. Рада за виступ нашої команди.