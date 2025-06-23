Володимир Кириченко

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в інтерв'ю LB live розповів, чи була у нього можливість виступати під прапором іншої країни.

Що для вас Україна?

«Знаєте, в мене дуже багато пропозицій було і є змінити громадянство та виступати за іншу країну – і навіть на значно кращих умовах.

Але це любов, це відчуття, це любов від народу, яку я відчуваю по відношенню до себе. Це нічим не замінити.

Я в цій країні виріс. Це любов, скоріш за все, і я цю країну ні на що не поміняю».

Ви казали, що є пропозиції. Кращі умови в фінансовому плані, ви маєте на увазі?

«Так. Це і з Болгарії».

Чи можете назвати цифри, скільки вам пропонували за перехід?

«Можна сказати, те, що я заробляю в Україні – мені пропонували вдвічі більше заробляти.

Але в моєму житті фінансові питання – не найголовніше. Є речі, які значно важливіші, ніж фінанси».

Нагадаємо, Насібов розповів про своє ставлення до росії.