Медаліст Олімпійських ігор: «Мені пропонували заробляти під іншим прапором вдвічі більше, ніж в Україні»
Відомий спортсмен – про зміну спортивного громадянства
близько 1 години тому
Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в інтерв'ю LB live розповів, чи була у нього можливість виступати під прапором іншої країни.
Що для вас Україна?
«Знаєте, в мене дуже багато пропозицій було і є змінити громадянство та виступати за іншу країну – і навіть на значно кращих умовах.
Але це любов, це відчуття, це любов від народу, яку я відчуваю по відношенню до себе. Це нічим не замінити.
Я в цій країні виріс. Це любов, скоріш за все, і я цю країну ні на що не поміняю».
Ви казали, що є пропозиції. Кращі умови в фінансовому плані, ви маєте на увазі?
«Так. Це і з Болгарії».
Чи можете назвати цифри, скільки вам пропонували за перехід?
«Можна сказати, те, що я заробляю в Україні – мені пропонували вдвічі більше заробляти.
Але в моєму житті фінансові питання – не найголовніше. Є речі, які значно важливіші, ніж фінанси».
Нагадаємо, Насібов розповів про своє ставлення до росії.
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