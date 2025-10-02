Володимир Кириченко

Глава Федерації спортивної боротьби росії (ФСБР) Михайло Маміашвілі в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив про посилення процедури переходу російських борців до інших країн. Тепер для схвалення такого кроку потрібне позитивне рішення виконкому організації.

«Ми зробили суворішою систему зміни громадянства. Тепер у разі такого бажання запит має пройти через схвалення чи несхвалення виконкому федерації».

Зазначимо, що на Олімпіаді-2024 колишні російські борці вибороли три золота та чотири бронзи.

На найвищий щабель п'єдесталу в Парижі піднялися Ахмед Тажудінов, Магомед Рамазанов та Разамбек Жамалов. Серед призерів – Чермен Валієв, Магомедхан Магомедов, Даурен Куруглієв та Іслам Дудаєв.

Раніше CAS заборонив відомому російському борцю виступати за збірну Узбекистану.