Україна на молодіжному чемпіонаті світу у Болгарії показала найкращий результат з 2022 року
Наша команда завоювала 5 медалей
Збірна України зі спортивної боротьби на чемпіонаті світу U20 у Самокові (Болгарія) показала найкращий медальний результат за останні за три роки.
Наша команда завоювала 5 нагород: 2 золота, срібло і 2 бронзи. У медальному заліку Україна посіла 6-те місце.
У 2023 та 2024 роках українці завершували змагання з чотирма нагородами, а в 2022-му виграли шість медалей.
Перемогу у заліку з 10 медалями здобула збірна США.
Медальний залік молодіжного ЧС-2025 зі спортивної боротьби
1. США – 10 медалей (6 золотих + 2 срібні + 2 бронзові)
2. Японія – 11 (5 + 1 + 5)
3 Іран – 20 (2 + 5 + 11)
4. Індія – 9 (2 + 4 + 3)
5. Узбекистан – 6 (2 + 1 + 3)
6. Україна – 5 (2 + 1 + 2)
Нагадаємо, збірна України з греко-римської боротьби завоювала дві медалі на чемпіонаті світу U20.
