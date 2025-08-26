Володимир Кириченко

Збірна України зі спортивної боротьби на чемпіонаті світу U20 у Самокові (Болгарія) показала найкращий медальний результат за останні за три роки.

Наша команда завоювала 5 нагород: 2 золота, срібло і 2 бронзи. У медальному заліку Україна посіла 6-те місце.

У 2023 та 2024 роках українці завершували змагання з чотирма нагородами, а в 2022-му виграли шість медалей.

Перемогу у заліку з 10 медалями здобула збірна США.

Медальний залік молодіжного ЧС-2025 зі спортивної боротьби

1. США – 10 медалей (6 золотих + 2 срібні + 2 бронзові)

2. Японія – 11 (5 + 1 + 5)

3 Іран – 20 (2 + 5 + 11)

4. Індія – 9 (2 + 4 + 3)

5. Узбекистан – 6 (2 + 1 + 3)

6. Україна – 5 (2 + 1 + 2)

Нагадаємо, збірна України з греко-римської боротьби завоювала дві медалі на чемпіонаті світу U20.