Володимир Кириченко

Чемпіонат США-2025 зі спортивної боротьби серед юніорів, що пройшов на арені FargoDome у місті Фарго, штат Північна Дакота, став найбільшим турніром з боротьби у світі. Про це повідомляє прес-служба Федерації боротьби США.

У чемпіонаті взяв участь 8531 борець, турнір проходив одночасно на 30 килимах. Загалом кількість учасників зросла, порівняно з минулорічним чемпіонатом, на 469 осіб (8062 – 2024-го) або на 5,2%.

У рамках чемпіонату проходили змагання з греко-римської та вільної боротьби у чоловічій та жіночій юнацьких вікових категоріях. Найбільша кількість учасників у хлопців була зафіксована у змаганнях з вільної боротьби у юніорів (1887 осіб), у дівчат на турнірі з вільної боротьби у юніорок (1216 осіб). Також проводились змагання у віковій категорії до 16 років.

Організатори турніру відзначають зростання у всіх вікових категоріях змагань, причому у кожній з них брало участь понад тисячу спортсменів.

Нагадаємо, українські борці здобули 9 нагород на турнірі в Литві.