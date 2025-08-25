Збірна України з греко-римської боротьби завоювала дві медалі на чемпіонаті світу U20
Наша команда увійшла до топ-7 загального заліку турніру
близько 1 години тому
Іван Янковський / Фото - Yahoo
У Самокові завершився чемпіонат світу U-20 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча та греко-римська).
Збірна команда України з греко-римської боротьби завоювала дві медалі.
Чемпіоном турніру у ваговій категорії до 97 кг став Єгор Якушенко, бронзовим призером – Іван Янковський (130 кг).
Зазначимо, наша команда увійшла до топ-7 загального заліку турніру.