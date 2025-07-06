Денис Сєдашов

Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на міжнародному турнірі Druskininkai Cup 2025 у Литві. Наші спортсмени здобули дев’ять нагород, з яких одна золота, чотири срібні та чотири бронзові.

Єдине «золото» для України виборов Олег Халілов у категорії до 72 кг. Срібними призерами стали Андрій Семенчук (63 кг), Андрій Кулик (82 кг), Іван Чмир (87 кг) та Михайло Вишнивецький (130 кг). Бронзу здобули Вадим Матрос (63 кг), Імед Худжадзе (67 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг) та Сергій Омелін (97 кг).