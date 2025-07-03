Збірна України – у топ-3 командного заліку чемпіонату Європи U-20
Представники греко-римського стилю на турнірі у Каорле завоювали 7 нагород
близько 1 години тому
Збірна України U-20 / Фото - ФГРБУ
Збірна команда України U-20 з греко-римської боротьби завершила виступи на чемпіонаті Європи у Каорле (Італія).
Під керівництвом Евгена Мягкого та Бутхузі Карая наша команда здобула 7 нагород.
Медалісти турніру:
срібло – Єгор Якушенко (97 кг), Владислав Покотило (67 кг)
бронза – Іван Янковський (130 кг), Павло Торяник (87 кг), Кирило Шнирьов (82 кг), Анатолій Паснак (72 кг), Максут Султанов (60 кг)
У підсумку – збірна України у топ-3 командного заліку континентальної першості.
Нагадаємо, Кучмій, Петрик та Євтушенко – бронзові призери чемпіонату світу серед військових.