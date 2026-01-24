Володимир Кириченко

Збірні росії зі спортивної боротьби у вікових категоріях U-15, U-17, U-20 та U-23 отримали дозвіл виступати на міжнародних турнірах під національним прапором та гімном. Це рішення було прийнято на засіданні бюро Об'єднаного світу боротьби (UWW), яке пройшло напередодні.

Також це підтвердив віцепрезидент UWW та голова Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі.

«...На всіх змаганнях у вікових категоріях росіяни будуть знову представлені з прапором та гімном. Також розглядається питання про повернення айдентики та на дорослих змаганнях; поки він залишається на порядку денному, і обговорення продовжаться на майбутньому засіданні бюро».

Нагадаємо, з 2022 року збірна росії була позбавлена ​​можливості виступати на міжнародній арені під своїм прапором через повномасштабне вторгнення в Україну. російські спортсмени виходили на килим у нейтральному статусі (AIN) або під егідою UWW.

