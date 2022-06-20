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Збірна України U-17 з вільної боротьби увійшла в топ-4 загальнокомандного заліку чемпіонату Європи-2022

Наші спортсмени завоювали 5 медалей на турнірі в Бухаресті
Боротьба
07:25
Збірна України U-17 з вільної боротьби увійшла в топ-4 загальнокомандного заліку чемпіонату Європи-2022
Збірна України U-17 з вільної боротьби / Фото - Facebook
У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат Європи зі спортивної боротьби (греко-римська, вільна, жіноча) серед спортсменів до 17 років.

Збірна України з вільної боротьби стала четвертою в загальнокомандному заліку.

Підопічні Олега Зайця завоювали 5 медалей – 1 срібло і 4 бронзи.

Срібний медаліст: Ілля Шкетик.

Бронзові медалісти: Ростислав Куриляк, Володимир Корнілов, Богдан Олексієнко, Ярослав Лісняк.

Нагадаємо, що жіноча збірна України U-17 стала краще командної континентальної першості, а команда борців греко-римського стилю посіла третє місце.
Володимир Кириченко
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Новини: Боротьба

Збірна України U-17 з вільної боротьби увійшла в топ-4 загальнокомандного заліку чемпіонату Європи-2022
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