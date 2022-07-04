Їм немає рівних на континенті. Збірна України U-20 з жіночох боротьби стала тріумфатором чемпіонату Європи
Збірна України U-20 з вільної боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку на ЧЄ-2022
Наші спортсмени поклали в скарбничку команди 1 золото, 1 срібло та 3 бронзи
07:53
Збірна України U-20 з вільної боротьби / Фото - FacebookУ Римі (Італія) завершився чемпіонат Європи з трьох стилів боротьби (греко - римська, вільна та жіноча) серед спортсменів до 20-ти років.
Останніми на килимах столиці Італії боролися вільники. Збірна України завоювала п'ять медалей – одне золото, одне срібло та три бронзи.
Микита Зубаль став чемпіоном континентальної першості у ваговій категорії до 65 кг. Срібну медаль турнір в скарбничку команди поклав Іван Примаченко (до 97 кг), бронзовими призерами стали Вадим Цуркан (до 74 кг), Назар Додь (до 86 кг) та Денис Саголюк (до 92 кг).
Таким чином, українська команда посіла третє місце в загальнокомандному заліку ЧЄ-2022.
Нагадаємо, збірна України з греко-римської боротьби на цьому турнірі увійшла в топ-3, а жіноча команда впевнено виграла чемпіонат Європи U-20.
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