Чемпионат мира – на очереди. У россии забрали этапы Лиги наций и домашние матчи в еврокубках

CEV и FIVB начали реагировать на агрессию в сторону Украины

Фото: fivb.com

Международная федерация волейбола (FIVB) и Европейская конфедерация волейбола (CEV) отреагировали на военные действия россии против Украины.

CEV обязала российские клубы проводить все домашние матчи на нейтральной территории. Правда само их проведение остается под вопросом. Действующий победитель Лиги чемпионов «Закса» может не сыграть с «Динамо» в 1/4 финала самого престижного еврокубка. В Польше заявили, что не собираются играть с клубами и сборными из рф.

FIVB, которая не горела желанием переносить чемпионат мира-2022 из россии, совсем скоро может изменить данное решение. Федерация приняла решение «в связи с ухудшением ситуации в Украине» забрать у россии этапы Лиги наций в уфе и кемерово. Также под вопросом теперь и ЧМ-2022.

Многие представители уже отреагировали и выступили с отказом выступления в рф на чемпионате мира. Бойкотировать мировое первенство в россии намерены Польша, Франция и Нидерланды.

Также топовые игроки сборных Бразилии (Бруно Резенде), Франции (Эрвин Нгапет), Аргентины (Факундо Конте) и другие заявили, что не будут участвовать на турнире в рф.

Отметим, что из-за военного вторжения в Украину UEFA лишил россию финала Лиги чемпионов, FIS отобрал у нее все соревнования до конца сезона, Формула-1 убрала Гран-при Сочи из календаря, ITF отменила все турниры, а АТР перенес турнир из Санкт-Петербурга в Казахстан.