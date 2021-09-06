Диагональный сборной Украины: «Когда у нас летит подача, против нас непросто играть»

Дмитрий Виецкий / Фото: cev.eu

Диагональный сборной Украины Дмитрий Виецкий прокомментировал пресс-службе ЕКВ результат матча группового этапа чемпионата Европы-2021 с Португалией (3:2), а также рассказал о сильных сторонах команды:



Каждый турнир, каждая игра очень важны для моей карьеры. Предыдущий Евроволей позволил мне набраться опыта. Мы играли против сильных команд, и это была наша первая возможность сыграть соперников такого уровня. С тех пор мы сильно спрогрессировали, потому что два года назад мы были более молодой командой. За это время мы поиграли в хороших клубах. Все стали лучше, улучшили свои навыки.

Теперь нам просто нужно наладить вязь друг с другом. Когда у нас летит хорошая подача, против нас непросто играть – у нас высокий блок, и мы хороши в контратаках. Мы можем хорошо играть против всех, если чувствуем себя хорошо и играем в свой волейбол. Нам нужно продолжать набираться опыта. Хорошая химия в команде также очень важна, ведь, когда вы являетесь одной командой, вы играете намного лучше.