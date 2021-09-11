Франков – о матче Украина – Россия: «Важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай»

Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский журналист, главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением на тему предстоящего матча 1/8-й финала Евроволей между сборными Украины и России:

Волейбол не так популярен как футбол. У нас нет никакого ажиотажа, что сегодня Украина играет против России. Такого и близко нет. А то у нас артисты любят кричать, когда что-то резонансное происходит. Такого нет, все тихо. И важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай. Что касается финансовой стимуляции, то тут все нормально. Это обычная ситуация. Я поддерживаю данное решение. Это лучше, чем не выходить на игру».