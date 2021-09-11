Франков – о матче Украина – Россия: «Важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай»
Украинский журналист, главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением на тему предстоящего матча 1/8-й финала Евроволей между сборными Украины и России:
«К сожалению, любое спортивное противостояние России и Украины не обходится без политики. Если для кого-то это принципиальная встреча, то хорошо. У каждого свое мнение.
Волейбол не так популярен как футбол. У нас нет никакого ажиотажа, что сегодня Украина играет против России. Такого и близко нет. А то у нас артисты любят кричать, когда что-то резонансное происходит. Такого нет, все тихо. И важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай. Что касается финансовой стимуляции, то тут все нормально. Это обычная ситуация. Я поддерживаю данное решение. Это лучше, чем не выходить на игру».
С большой долей вероятность, Франков говорил о сборной Украины по пляжному футболу, которая квалифицировалась на чемпионат мира, однако отказалась от участия в нем из-за того, что он проходил в Москве.
Матч Украина – Россия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 18:30.
Напомним, эксперты считают, что у украинцев практически нет шансов против серебряных призеров последней Олимпиады. В то же время игроки сборной Украины уверены, что могут обыграть любого соперника, несмотря на его статус.