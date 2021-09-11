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Франков – о матче Украина – Россия: «Важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай»

Главный редактор журнала «Футбол» поразмышлял на волейбольную тематику
Волейбол
15:38
Франков – о матче Украина – Россия: «Важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай»
Фото: Динамо Киев от Шурика

Украинский журналист, главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением на тему предстоящего матча 1/8-й финала Евроволей между сборными Украины и России:

«К сожалению, любое спортивное противостояние России и Украины не обходится без политики. Если для кого-то это принципиальная встреча, то хорошо. У каждого свое мнение.

Волейбол не так популярен как футбол. У нас нет никакого ажиотажа, что сегодня Украина играет против России. Такого и близко нет. А то у нас артисты любят кричать, когда что-то резонансное происходит. Такого нет, все тихо. И важно: никто не выделывается, что не надо выходить на игру! А то уже был случай. Что касается финансовой стимуляции, то тут все нормально. Это обычная ситуация. Я поддерживаю данное решение. Это лучше, чем не выходить на игру».


С большой долей вероятность, Франков говорил о сборной Украины по пляжному футболу, которая квалифицировалась на чемпионат мира, однако отказалась от участия в нем из-за того, что он проходил в Москве.

Матч Украина – Россия в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Начало – в 18:30.

Напомним, эксперты считают, что у украинцев практически нет шансов против серебряных призеров последней Олимпиады. В то же время игроки сборной Украины уверены, что могут обыграть любого соперника, несмотря на его статус.

Источник: sport-express.ru Сергей Остапенко
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Теги

Артем Франков Сборная России (волейбол) сборная Украины (волейбол)

Комментарии 1

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11 сентября 2021г. 15:55
Франков галимая вата,кому интересно его мнение?
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