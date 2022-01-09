«Эпицентр-Подоляне» вышел в 1/8 финала Кубка вызова
Расписание матчей последнего украинского клуба в Кубке Вызова
В 1/8 финала еврокубка «Эпицентр» сыграет с «Панатинаикосом»
09 января 22:54
Фото: пресс-служба Эпицентра
Уже на следующей неделе, 12 января, свой следующий матч в еврокубках сыграет вице-чемпион Украины «Эпицентр».
В 1/8 финала Кубка Вызова «Подоляне» сыграют с «Панатинаикосом».
Кубок Вызова. 1/8 финала
Первый матч. 12 января. Городок
«Эпицентр» – «Панатинаикос». Начало – 18:00
Второй матч. 18 января. Афины
«Панатинаикос» – «Эпицентр». Начало – 20:00
Отметим, что «Эпицентр» является последним украинским клубом, который остался в розыгрыше Кубка Вызова. «Юракадемия» уступила в 1/32 финала, а «Барком-Кажаны» не смогли преодолеть рубеж 1/16 финала турнира.
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