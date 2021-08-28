Зеленский призвал поддержать сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, который покажет XSPORT

В 1/8 финала Евроволей-2021 украинки сыграют против национальной команды Польши

Фото: cev.eu

Женская сборная Украины впервые за 20 лет вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала континентального первенства украинкам предстоит матч против грозной Польши.



Президент Украины Владимир Зеленский в своем Instagram отметил достижение украинок и поддержал волейболисток накануне матча, который пройдет 29 августа:

Впервые за 20 лет женская сборная Украины вышла в плей-офф чемпионату Европы по волейболу. Впереди их ждут важные матчи, но я верю, что наши спортсменки смогут добиться лучшего результата и закрепить за собой славу победителей.

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