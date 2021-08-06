Беленюк: «Не в контексте, почему тренера Килипко не допустили на соревнования, но это неправильно»

Жан Беленюк / фото - Reuters

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал высказывание украинской легкоатлетки Марины Килипко по поводу отсутствия ее тренера на Играх-2020 в Токио (Япония).

Знаю о существовании квоты по поводу количества тренеров, она не совсем адекватна: на двух спортсменов только один тренер. Каким образом быть, если Владимир Шацких со мной разогревался, выходил на ковер, потому что другой возможности не было, не хватало тренеров.

Он был на схватке Парвиза, я уже выхожу на ковер, потому что плотный график. И он едва успевает все сделать, чтобы прийти, взять необходимые вещи и выйти со мной на ковер. Я спрашивал, чтобы другие тренеры по вольной борьбе подстраховали.

Ситуация такова, что режим на этих Олимпийских Играх такой, когда не допускают всех необходимых людей, которые непосредственно были бы полезны на этих соревнованиях. Как есть, но это плохо, если этот фактор повлиял на результат этой девушки.

Без тренера не представляю, как бы я там справился. С ним разминался, проходили все этапы подготовки. На ковре слышал, что он мне говорит и с учетом этого делал выводы и коррективы в схватке».