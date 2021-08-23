Насибов рассказал, что не позволило ему стать олимпийским чемпионом

Парвиз Насибов / Фото: Getty Images

Серебряный призер Олимпиады-2020 Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ прокомментровал свое выступление на Играх в Токио, Япония.



До часу ночи я с Шацких (Владимир Шацких, главный тренер сборной по греко-римской борьбе – XSPORT) вес гонял, у меня чуть лишний вес был. Потом взял телефон в руки, была чуть радость и какое-то облегчение на душе, что есть финал уже.

Этого не должно было быть. Будет опытом для меня. Надеюсь добраться туда снова и повести себя иначе.