Достойный сын своих родителей. Насибов рассказал, куда потратит премию за Токио-2020
Насибов рассказал, что не позволило ему стать олимпийским чемпионом
Излишняя эмоциональность забрала у борца много сил
21:43
Парвиз Насибов / Фото: Getty Images
Серебряный призер Олимпиады-2020 Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ прокомментровал свое выступление на Играх в Токио, Япония.
Конечно, я верил в победу. Сейчас понимаю, что полуфинальная схватка сыграла со мной злую шутку. Я чересчур дал волю своим эмоциям и долго не мог отойти от этого. Финальная схватка, а я уснул где-то в 4 утра.
До часу ночи я с Шацких (Владимир Шацких, главный тренер сборной по греко-римской борьбе – XSPORT) вес гонял, у меня чуть лишний вес был. Потом взял телефон в руки, была чуть радость и какое-то облегчение на душе, что есть финал уже.
Этого не должно было быть. Будет опытом для меня. Надеюсь добраться туда снова и повести себя иначе.
Напомним, что Насибов потратит премиальные на жилье своим родителям и себе.