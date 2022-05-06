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Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України

Владлен Козлюк вперше підійнявся на п’єдестал подібного рівня змагань
Борьба
13:29
Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України
Владлен Козлюк на чемпіонаті Європи / Фото - UWW

Збірна України з греко-римської боротьби завоювала дві бронзові нагороди на чемпіонаті Європи, який минув в Будапешті, Угорщина. І історія однією з цих медалей дійсно унікальна. Нею поділився головний тренер команди Володимир Шацьких:

«Вдячні за те, що нам допомогти в такий непростий час виступити на чемпіонаті Європи. В принципі, хлопці на морально-вольових якостях і на старому багажі здобули дві бронзові нагороди. При цьому, всі військові.

Владлен Козлюк, який став бронзовим призером в категорії до 97 кг, простояв всю ніч в караулі, потім його відпустили з частини, він сам сів за кермо, проїхав всю Україну – від Одеси до Берегово, три години поспав, перейшли кордон і на наступний день в Будапешті вже боровся і завоював медаль».

Як вже писав XSPORT, Козлюк з самого початку вторгнення росії в Україну був призваний в Державну прикордонну службу.

Нагадаємо, чемпіонка Європи-2020 Оксана Лівач продемонструвала, чому в українців є чіткі підстави ненавидіти росіян.

Сергей Лукьяненко
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Новости: Борьба

Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України
Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України
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