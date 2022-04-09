Гутцайт: «Робимо все, щоб наші спортсмени підіймали наш прапор. Щоб всі знали: Україна була, є і буде!»

Интервью Министра молодежи и спорта Украины. Эксклюзив XSPORT!

Вадим Гутцайт

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт стал гостем в стриме на YouTube XSPORT «Разом до перемоги», где рассказал о положении украинского спорта и спортсменов в военное время, а также поделился деталями своей работы в эти непростые дни:

Як ви зустріли війну, чи все гаразд з сім’єю, близькими, чи у безпеці? Як проходили ці дні до нашої зустрічі? Що запам’яталось? Що вразило?

Ви знаєте, вразило взагалі те, що в нас коїться у країні. Головне, що вразило – це те, як наші зброєні сили захищають нашу Батьківщину, як всі люди згуртувалися, як всі боронять на кожному шляху, на кожному майданчику, де можливо стоять, боронять нашу Україну. Гордість за все, що відбувається у наших рядах, всі згуртувались, всі стоять поруч один до одного і допомагають. Багато хто допомагає і по гуманітарному. Мене взразило саме, як нація згрутувалась проти російської агресії.

Чому ми не вимагаємо всіляких відсторонень російського спорту, хоча він там практично відсторонений скрізь. Ви виступали перед радою Європейського Союзу з питань освіти, молоді, культури і спорту. Які були ваші меседжі, їхні відповіді, що з цього усього буде?

Ви знаєте, я хочу взагалі зазначити, що в такий час розгоняти зраду мені взагалі прикро, і коли я бачу, що наших спортсменів, обранців, які розпочинають розгоняти… Ви знаєте, працюйте, робіть щось корисне для наших спортсменів, для нашої Батьківщини. Зараз неначасі шукати зраду, тому що, ви знаєте, я, наприклад, працюю тихо і роблю свою справу. Національний Олімпійський комітет, де керівник наш, герой України, Сергій Назарович Бубка працює повністю і віддається на всі 100 відсотків для того, щоб підтримати наш спорт, підтримати всі наші збірні команди. Ми просто це робимо і я вам хочу зазначити, що я це не кричу і він це не кричить. Але якщо я вам покажу, скільки я отримую смс чи дзвінків, коли мені люди телефонують чи пишуть і дякують, розумієте, оце наша основна робота. Щоб ми все, що зв'язано зі спортом, ми допомогали і були поруч з нашим українським спортом. Тому неначасі зараз кричати: «Зрада!». Давайте виграємо війну, закінчиться війна, а потім вже кожний розкаже, чим він займався. Розумієте? І це буде чесно, і це буде справедливо. Наскільки я розумію.





який відгукнувся. , В мене була з ним онлайн співбесіда, ми розмовляли, я йому розказав, що у нас відбувається, як йде війна, що ми робимо для спортсменів, які санкції ми вже зробили, я подякував всьому світові, що всі практично федерації зробили теж щось. Вони повністю відлучили російську федерацію та білорусів від прийняття участі у змаганнях, відлучили від змагань, які взагалі будуть проходити в російській федерації. Тому з ним у нас було онлайн спілкування, потім я виступав перед радою ЄС, перед міністрами усієї Європи, де я теж розказав, що у нас відбувається, що ми робимо для нашого спорту, що ми робимо для нашої молоді і ті меседжі, які надав Міністр Польщі, я ще раз хочу йому подякувати, але до цього я відпрацював всі свої меседжі і я, попросив його теж висказати. І потім, коли я вже висказувався на раді ЄС перед своїми колегами, я теж їх попросив, щоб ми разом дали меседжі до ФІФА, УЄФА, щоб повністю були виключені російська федерація та команда білорусі, спорт від білорусії – були повністю виключені з усіх цих громадських організацій. Тому ми повністю працюємо на всіх фронтах. Я працюю на своєму фронті, НОК – на своєму фронті. Я хочу подякувати МОКу, Томасу Баху, який з першого ж дня, 24-го, вони повністю дали меседж, щоб те, що відбувається, ця агресія були повністю відсторонені, всі російські та білоруськкі спортсмени від приймання участі. 28-го в МОКу було проведено ісполком і всі одностайно проголосували за те, щоб це все зробити. Потім був створений фонд на підтримку українського спорту. Працює Сергій Назарович Бубка. І ми повністю фінансуємо, де що фінісується Міністерством, де що підключається МОК. І ми всіх наших спортсменів, всі пріорітетни види спорту, які зараз знаходяться на тренувальних зборах, приймають участь у змаганнях, тобто ми все робимо, щоб наші спортсмени, наші тренери виїжджали і піднімали наш прапор, щоб всі знали, що Україна була, є і буде.

Піднімалось таке питання: чи будемо ми якось пушити, просувати відсторонення россіян, білорусів від Олімпійський Ігр-2024? Але я так розумію, що відсторонені вони зараз безстроково, тому все це і на 2024-ий рік буде накладатися, тому зараз вони відсторонені назавжди, а далі будуть прийматися рішення.

Ви маєте рацію, зараз вони відсторонені від всього, а далі будемо дивитися, як все буде відбуватися. Ми сподіваємось, що ця війна закінчиться найближчим часом, у нас наступить мир і там уже будемо дивитися, як все буде відбуватися.

Що з нашою інфраструктурою спортивною? До вас стікається інформація? Що з тими об’єктами, які встигли побудувати в рамках програми «25 магнітів»? Наскільки значні руйнування, чи є все ж таки надія, що все більш-менш?

Я хочу зазначити, що такого будівництва, такої розбудови інфраструктри в незалежній Україні ще не було, як останні 2 роки. Ми будували, ми робили реконструкцію спортивних об’єктів, ми проектували, Знаєте, спорт розпочав своє життя, але є пошкодження. Наприклад, у Маріуполі, в 2021 році здали Олімпійський 50-метровий басейн «Нептун», вже в цьому році були плани проводити там чемпіонати України, міжнародні змагання. На жаль, його розбомбили, це якраз об’єкт програми «25 магнітів». Взагалі, багато об’єктів, в Харкові, наприклад, був один із найкращих фехтувальних клубів, таким, яким він був, йогов же не існує, теж розбомбили. Але я впевнений на 100 відсотків, що коли ми переможемо… ви ж бачите, як в нас Президент говорить, Прем’єр-міністр, що все буду відбудоване, але зараз нам потрібен мир, все закінчити, щоб розпочати все будувати по-новому.

Велика кількість наших спортсменів закордоном на сборах перебуваються. Як отримуються дозволи на виїзд для військовозобов’язаних чоловіків? Яка процедура? Наскільки реально їх отримати спортсменам?

Їх отримують члени національної збірної України, які виїжджають на тренувальні збори, або вже на підготовчі збори до змагань. Ми ж бачимо, як виступають наші спортсмени на міжнародних змаганнях. І я хочу подякувати всім спортсменам і тренерами, які перемагають на всіх спортивних ланках. Тому ми працюємо так: федерації нам надсилають листи, міністерство їх відпрацьовує, потім ми підписуємо наказ, і за цим наказаном наші спортмени перетинають кордон. І потім вони повертаються до країн, або продовжують збори, але всі розуміють, що якщо буде потрібно, щоб всі повернулись і боронили нашу країну, то всі повернуться.

Ми розуміємо, що підготовка, виступи наразі не можуть нормально проходити. Чи є якийсь діалог з міжнародними федераціями (на рейтингових змаганнях, турнірах), щоб наші рейтинги були заморожені і щоб ми не втрачали своїх позицій? Щоб надалі мати змогу виступати на своєму рівні, на тому, який ми втратили через війну.

Це дуже приємно, коли увесь світ згуртувався і разом усі нам допомагають в цих питаннях. Хочу зазначити, що ми робимо все разом з НОК, щоб всі наші пріорітетні види спорту, на які ми розраховуємо, на Олімпійських Іграх в Парижі. Я впевнений, що ми будемо там не просто приймати участь, а боротися за нагороди, тому робимо все, щоб наші спортсмени мали змогу тренуватися. Ви розумієте, що спортивний календар йде, він не зупиняється, звісно, ми щось пропускаємо, такий час, війна у нас. Тому потрібно всім розуміти, що зараз на часі перемога, а потім вже хто не прийняв участь буде тренуватися надалі.

З приводу натуралізованних спортсменів. Останнім часом це питання підіймалося. Ті, які народилися, раніше виступали за команди россії, білорусі, потім прийняли наше громадянство, виступали під нашим прапором, але не проявили своєї позиції належним чином, чи є якась процедура, можливість їх виключення з наших збірних, щоб це все було законно?

Я вже читав ці статті стосовно біатлону, де ми надали громадянство і спортсменка приймала участь у змаганнях, була у збірній, а зараз поїхала з країни… Я впевнний, що після війни, це моє глибоке переконання, що цим спортсменам не місце у збірній команді України. Якщо вони не виказують ніяких громадянських позицій, якщо вони не підтримують Україну, а знаходяться в країні-агресорі, тому їм не місце в збірній команді України і ми після закінчення війни будемо працювати над цим питанням.

Розуміємо, що гроші зараз не головне, але хотілося б розуміти як зараз відбуваєтсья фінансування міністерством. Чи це йде від якихось міжнародних партнерів?

Я хочу зазначити, що для нас зараз головне, щоб всі кошти йшли на перемогу. Звісно, зараз складно і ми це все розуміємо, але є кошти на спортсменів в міністерстві, невеликі, але вони є. І по-друге, Олімпійський комітет, цей фонд, що був створений під МОКом, яким керує Сергій Бубка, дуже сильно допомагає у підготовці всіх наших спортсменів, і в зборах, і в змаганнях, і закордоном. Практично всім нашим федераціям, які є пріорітитетними і вони готуються за ці кошти. Ну і плюс я реально хочу подякувати усьому світові, тому що практично у всіх країнах, усі федерації приймають нас безкоштовно. Нам роблять всі умови, щоб ми безкоштовно були там. Вони нам надають тренувальні зали, усі умови: харчування, приймання участі у змаганнях, зустрічають, проводять. Весь світ згуртувався з Україною, з нашими спортсменами і всі нам допомагають.

Зрозуміло, що ми вдячні зараз міжнародній спільності, яка активно нас підтримує, але чи є федерації, яким можна дорікнути через пасивність, відмовчування?

Я хочу зазначити, що ще на початку я адресував це тим, хто кричить про зраду. Зараз мені кричати неначасі: «Зрада чи не зрада?». Коли ми закінчимо війну, тоді я вже розумію: хто є хто, хто і як працює, хто працює і тихо робить свою справу, а хто нічого не робить, а тільки кричить. Тому давайте зараз не шукати зрадників, а давайте працювати на перемогу і на підготовку наших спортсменів.

Як міністр не тільки спорту, а і молоді, є важливе питання, хоча у нас і спортивний канал але: зараз багато молодих людей, багато юних виїхало, переміщені. Це наш фундамент, фундамент держави. Які плани, які програми, як ми це все будемо повертати, налагоджувати?

Я теж звертався до ради ЄС, до всіх міністрів молоді – я просив їх допомагати всій нашій молоді, яка виїхала закордон, щоб вони там почували себе як вдома. Звісно, що вони там себе не будуть почувати, як вдома, але щоб вони їх підтримували там, надавали психологічну допомогу, тому що ми всі розуміємо, у якому зараз стані знаходиться наша молодь. Щоб створили усі умови для нашої молоді, щоб теж виключили з молодіжних програм країни-агресори: росію та білорусь. А в Україні я хочу подякувати нашій молоді, яка долучилася до допомоги і багато працює в гуманітарних питаннях і міністерство дуже в цьому опікується: молодіжний центр зараз працює з гуманітарною допомогою нашим постраждалим після війни, яка зараз відбувалась в Київській області. Багато програм, багато усього і ми зараз розпочинаємо ще активніше допомагати, тому що ми розуміємо, скільки переміщених осіб, скільки закордоном, тому ми це все робимо.

Яка роль спорту у тому, щоб досягти перемоги?

На днях у мене в фейсбуці вискочило фото, де я сиджу з білою карткою в футболці Токіо-2020. Ви знаєте, спорт завжди був послом миру, тому ми сподіваємось, що ми швидко побачимо у країні нашій мир. Спорт завжди був посолом миру і нам потрібен мир, нам потрібна перемога, потрібно, щоб всі наші громадяни повертались і я впевнений, що все вже швидко закінчиться.