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Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?

Обещают заоблачный процент вакцинации участников
Olympics
19 мая 15:22
Медики призывают отменить, а волонтеры отказываются работать. Спасет ли МОК Игры-2020?
Тема дня
Противников проведения Игр-2020 все больше / Фото - AS English

До старта Олимпийских игр в Токио остается чуть больше двух месяцев, но тучи над главным спортивным событием четырех (пяти)-летия уже настолько черные, что вот-от прорвет.

Оппозиция по отношению к проведению Токио-2020 уже настолько большая, что трудно представить, что она может проиграть в этой борьбе. Петиция за отмену Игр собрала уже больше 350 тысяч подписей, в опубликованных опросах за этот вариант выступают около 80% жителей Японии, на их сторону также встали и авторитетные японские спортсмены.

Уже на этой неделеТокийская ассоциация медицинских работников, в которую входят 6000 врачей, направила премьер-министру Японии Есихидэ Суга открытое письмо, в котором призвала отменить Олимпиаду в Токио из-за пандемии COVID-19.

Все дело в том, что в Японии сейчас катастрофическое положение с коронавирусом – точно худшее в этом году и одно из худших за все время пандемии. Только в Токио заняты практически все койко-места для заразившихся COVID-19, в других регионах ситуация еще хуже.

«Мы настоятельно просим власти убедить Международный олимпийский комитет (МОК) в сложности проведения Олимпийских игр и добиться решения об их отмене», – сказано в заявлении. 

В Японии очень тяжелая ситуация с коронавирусом / Фото - The Japan Times

МОК продолжает убеждать, что все будет организовано на высочайшем уровне безопасности – спортсмены будут вакцинированы, а «пузырь» в Олимпийской деревне будет напоминать тюрьму строгого режима – сбежать оттуда и кого-то заразить не получится ни у кого.

Правда, непонятно, как МОК планирует организовать этот «пузырь», если работать на Играх-2020 отказываются даже волонтеры. Сейчас число тех, кто планировал помогать в организации Токио-2020 стремительно уменьшается. Кто-то отказывается из-за страха заразиться COVID-19, кто-то не успевает вакцинироваться, а у кого-то завал на основной работе из-за пандемии. Последнее касается врачей, который должны были обеспечивать безопасное проведение соревнований – они сейчас едва ли не круглосуточно работают в госпиталях. Как сообщает Japan Times, только 13 медиков согласились работать на олимпийском футбольном турнире вместо 41-го, которые должны были это делать, согласно изначальным договоренностям.

Президент МОК Томас Бах продолжает гнуть свою линию и делает основной акцент на том, что львиная доля участников Игр-2020 будут вакцинированы теми препаратами, которые закупили власти Японии. И если изначально названная цифра в 60% не очень убедила напуганных японцев, то теперь Бах говорит о 80% вакцинированных.

«Сейчас уже 75% спортсменов, которые приедут в Олимпийскую деревню, привиты от коронавируса или имеют такую возможность. Уверен, что этот показатель будет выше 80%», – приводит слова призидента МОК Inside The Games.

Томас Бах / Фото - CGTN

По поводу нехватки медиков Бах тоже высказался. По его словам, дополнительный медицинский персонал будет добавлен в состав делегаций национальных олимпийских комитетов.

В настоящее время в девяти префектурах Японии, включая Токио, действует чрезвычайное положение. Отменить его планируют только 31-го мая – тогда же в страну планирует приехать и Бах, который должен был это сделать еще на прошлой неделе. Однако заседание Координационной комиссии Токио-2020 проходит практически каждый день, хотя важных решение она пока что не принимает.

Заявление Баха добавило оптимизма президенту Токио-2020 Сейко Хашимото, которая отметила, что приезд медицинского персонала из других стран в Олимпийскую деревню существенно облегчит проведение соревнований. Все идет к тому, что волонтеров тоже каждый национальный комитет должен будет брать с собой.

Сейко Хашимото / Фото - Getty Images

По сути, МОК остался один на один со своей проблемой. Власти Японии не решаются принимать каких-то радикальных действий и ждут, пока одна из сторон сдастся. МОК пока что бодается и не планирует этого делать, каждый раз находя аргументы на забросы противников Игр. Надолго ли хватит Баха и его сателлитов? Ответа нет ни у кого, но одно можно говорить точно, – время сейчас абсолютно играет в пользу МОК. Чем меньше будет оставаться до старта Игр, тем меньше шансов, что их отменят.

Александр Черненко
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Токио-2020 коронавирус Томас Бах МОК

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