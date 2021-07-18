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Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза

Сам признался, но затем забрал свои слова обратно
Olympics Токио-2020
12:23
Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза Тема дня
Эндрю Батчарт / Фото - ESPN

Олимпийские игры-2020 рискуют стать самым скандальным событием 2021-го года. Они еще даже не начались, а мы узнали и о первых случаях заражения коронавирусом в Олимпийской деревне, о сбежавшем угандийском спортсмене, увидели массовые протесты и растерянного президента МОК Томаса Баха

Не проходит и дня без появления какой-то новости, которая подталкивает к мысли, что той слаженности, безопасности и надежности, о который уже почти год говорят руководители МОК и Оргкомитет Токио-2020, не будет и близко.

И вот очередная история. На днях Федерация легкой атлетики Великобритании опубликовала окончательное решение по делу бегуна на 5000 метров Эндрю Батчарта, который сначала пренебрежительно высказывался в соцсетях об антиковидных правилах, а затем и сам «забил» на них и подделал документы своего ПЦР-тестирования.

За свои публичные заявления 29-летний спортсмен получил штраф в размере пяти тысяч фунтов и 12-месячную дисквалификацию, но загвоздка в том, что она вступит в силу только через два года – после выступления Батчарта на Играх-2020 в Токио и Играх Британского содружества-2022 в Бирмингеме. Все дело в том, что Батчарт является одним из претендентов на медали в Японии.

Легкоатлет действительно вел себя слишком вызывающе. О том, что он подделывал документы, спортсмен сам признался в американском подкасте The Sunday Podcast, который затем перепечатало издание The Times. Батчарт заявил, что собственноручно исправил даты в ПЦР-тесте, когда готовился к регистрации в аэропорту.

«Все подделывают ПЦР-тесты, – заявил Эндрю. – Это нужно, чтобы куда-то поехать. [Все соблюдать] очень сложно».

Скандальный кусок подкаста позже удалили, но на тот момент расследование уже началось. Интересно, что легкоатлетические власти узнали об этом заявлении Батчарта сразу после включения его в состав Олимпийской сборной. Первоначальные их заявления были очень жесткими и, казалось, что Олимпиада для Эндрю уже точно закрыта.

«На протяжении всей пандемии спорт высших достижений находится в привилегированных условиях и пользуется поблажками из общих правил для того, чтобы позволить спортсменам тренироваться и выступать. Поэтому мы очень серьезно относимся к заявлениям, что какой-либо спортсмен не следовал рекомендациям и нарушал протоколы связанные с COVID», – было сказано в первом заявлении британской федерации по делу Батчарта.

По мнению чиновников, слова Батчарта, в первую очередь, могут навредить репутации сборной Великобритании перед Олимпийскими играми, которой в Японии и так предстоит столкнуться с более серьезными ограничениями из-за распространения на родине штама «дельта».

Эндрю Батчарт / Фото - Sky News

Батчарта сложившаяся ситуация не на шутку напугала, и его смелость быстро куда-то улетучилась. Он сразу извинился перед сборной Великобритании и организаторами Токио-2020, а также традиционно для подобных случаев заявил, что его слова не правильно поняли, а тест фальсифицировал не он, а его знакомые.

«Я никогда не фальсифицировал тесты, и после прибытиях из США полностью прошел карантин. До меня доходили слухи, что другие люди фальсифицировали тесты, и я знаю этих людей. Но сам я никогда этим не занимался и всегда соблюдал правила стран, в которые я приезжал. Возможно, в подкасте я несколько преувеличил ситуацию, но я никого не хотел оскорбить. Прошу прощения у сборной Великобритании и оргкомитета Токио-2020, которые, как я знаю, усердно работают для того, чтобы сделать Игры безопасными для всех».

Теперь Батчарт еще будет должен принести официальные письменные извинения.

Пикантность ситуации состоит в том, что контролирующие органы не зафиксировали нарушений коронавирусных правил со стороны Батчарта, а свои слова в подкасте он теперь отрицает и называет их преувеличением. У полиции нет никаких доказательств его нарушения, поэтому санкции были наложены только за его пренебрежительные высказывания о карантинных правилах.

Мо Фара и Эндрю Батчарт / Фото - Fast Running

Британская федерация поступила с Батчартом очень гуманно, исходя из того, что он вместе с легкоатлеткой Линдсей Шарп сейчас ждет ребенка, поэтому создание для него таких серьезных проблем из-за необдуманных высказываний – слишком жестокое наказание. Но главное то, что после провала квалификации Мо Фара он является главной британской надеждой в беге на средней дистанции на Играх в Токио.

А вот насчет подделки документов теперь приходится только гадать. Есть ощущения, что первые слова Батчарта не были простым преувеличением, и это бросает тень и на британскую сборную, и на систему безопасности Игр в Токио. Однако можно утверждать абсолютно точно, что уже завтра мы об этом забудем – Олимпиада обязательно подарит нам новый «зашквар».

Александр Черненко
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