Британский бегун подделывал ПЦР-тесты, но все равно поедет на Игры в Токио. На нарушения решили закрыть глаза

Эндрю Батчарт / Фото - ESPN

Олимпийские игры-2020 рискуют стать самым скандальным событием 2021-го года. Они еще даже не начались, а мы узнали и о первых случаях заражения коронавирусом в Олимпийской деревне, о сбежавшем угандийском спортсмене, увидели массовые протесты и растерянного президента МОК Томаса Баха…

Не проходит и дня без появления какой-то новости, которая подталкивает к мысли, что той слаженности, безопасности и надежности, о который уже почти год говорят руководители МОК и Оргкомитет Токио-2020, не будет и близко.

