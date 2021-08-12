Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Магучих – о фото с Ласицкене: «В этом не было никакой политической позиции. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют»
Бронзовый призер Токио-2020 достойно отреагировала на «грязь» в свой адрес
12:22
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото - gettyimages19-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене, из-за которого подверглась критике у себя на родине.
«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее».
Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих и Ласицкене выступали в секторе для прыжков в высоту, где украинка завоевала бронзовую медаль, а россиянка стала триумфатором турнира.
Накануне Магучих попала на вершину обновленного рейтинга лучших спортсменок мира в прыжках высоту.