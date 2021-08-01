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Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера

Ферстаппен потерял лидерство в личном зачете перед летним перерывом
Автоспорт Формула-1
20:14
Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера Послесловие
Фото: twitter.com/F1

Завершился Гран-при Венгрии. Событий на этапе Формулы-1 на «Хунгароринге» было уйма, так что давайте по порядку. Спойлер – в сезоне 2021 гонку выиграла новая команда, а для пилота это стала первая победа на этапе Ф-1 в карьере.

Венгрия встретила нас дождем, что определенно внесло свою лепту в увеличение интересности этапа «Королевы автоспорта», который считается одним из скучнейших в календаре. Все гонщики стартовали на «промежутках», но долго на Intermediate пилотам ехать не пришлось. Валттери Боттас из Mercedes забуксовал на старте и пропустил гонщика McLaren Ландо Норриса. В попытке вернуть позицию финн позже пошел на торможение в первом повороте, что стало причиной Big One (большой аварии). Эффект домино вызвал столкновение Боттаса, Норриса, Макса Ферстаппена и Серхио Переса – трое из пилотов в последствии сошли с дистанции. Норрис, который был последним пилотом Ф-1, который набирал очки во всех гонках сезона, не сумел финишировать на этапе. Сразу же вспомнилась информация об отсутствующем утвержденном напарнике Льюиса Хэмилтона на следующий сезон – но будем надеяться, что Валттери не стал бы таким способом «выбивать» себе новый контракт.

Параллельно В том же первом повороте канадец Лэнс Стролл попытался обойти пилота Ferrari Шарля Леклера, но выехав на траву болид Aston Martin понесло, и оба гонщика также завершили ГП Венгрии.

Итак, на третьем круге произошел рестарт гонки. Все (!), кроме семикратного чемпиона воспользовались паузой и сменили резину на слики. Хэмилтон на следующем же круге вернулся в боксы, и также поменял шины на Medium. Вот только запоздалое решение откатило британца в конец пелотона.

Ферстаппен все-таки смог вернуться на трассу, но без повреждений не обошлось. После каждого обгона получал своеобразную поддержку от гоночного инженера: «Неплохо для половинного болида». 


Отметим, что вернуть много позиций не удалось – нидерландец, который до этапа в Венгрии лидировал в общем зачете, лишь на последних кругах отвоевал место в очках. Расположился же Макс следом за двумя Williams (!!).

«Вилки» вообще удивили на «Хунгароринге». После рестарта гонки Джордж Рассел оказался в топ-3, но позиции, полученные на пит-лейне, пришлось вернуть. Так Рассел откатился в конец первой десятки. Символично, что вскоре ту же третью позицию заполучил напарник Джорджа Николас Латифи. Истории Золушки не вышло, и оба Williams откатились на 8-ю и 9-ю позиции. Но это все равно мегарезультат Williams – последний балл пилоты этой команды заработали еще в 2019-м году на Гран-при Германии.

У меня нет слов. Девятая позиция – сказал Рассел после гонки со слезами на глазах.

Большую часть гонки борьбу за лидерство вели гонщики Alpine, Aston Martin, Ferrari и Alpha Tauri. Если бы до начала Гран-при кто-то сказал, что борьбу за лидерство будут вести Себастьян Феттель, Эстебан Окон, Латифи, Карлос Сайнс и Юки Цунода, реагировать на такие высказывания можно было бы крутя пальцем у виска. Но это реальность, в которую поверить было непросто. Пару раз пришлось протереть глаза, но картина не менялась.

Хэмилтон очередной раз в этом сезоне прорывался с конца пелотона. Казалось, что узкая трасса в Венгрии не позволит британцу бороться за победу, но Льюис не впервые идет против системы. Он занял наивысшую позицию из всех, кто провел более трех пит-стопов. И Льюис мог забраться куда выше, чем на последнее место подиума. Но свое слово сказал Фернандо Алонсо.

Испанец, который в начале карьеры выиграл два чемпионство в невероятной борьбе с другим семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером, не позволил Хэмилтону превзойти очередное достижение легендарного немца. Британец забрал у «Красного барона» лидерство по победам, поулам, кругам в качестве лидера и не только, но вот по викториям на одной трассе все еще равенство. Сэр подходил к Гран-при Венгрии с 8-ю победами на этом этапе. Столько же у Шумахера на Гран-при Франции, когда тот проходил еще на автодроме «Маньи-Кур».

И если ранее Алонсо был противником Михаэля, то на сей раз он выступил защитником наследия немца. Те 15 кругов, на протяжении которых филигранно защищал четвертую позицию от Хэмилтона – это отдельный вид искусства. Имея лучший болид и новый Medium Льюис все равно никак не мог справиться с пилотом Alpine.

В то время, как цепкий Алонсо сдерживал натиск Хэмилтона, круг за кругом его напарник Эстебан Окон приближался к дебютной победе в Ф-1. Так что испанец сработал за себя и того парня. Оставшихся нескольких кругов после обгона Фернандо Льюису хватило для преодоления Сайнса, но вот Окон и Себастьян Феттель остались для него недосягаемыми. Четырехкратный чемпион на Aston Martin как не пытался добыть первую с 2019 года победу, но крепко вцепившийся в лидерство француз так его никому и не отдал. Первая победа Alpine – и как же красиво, что внесли вклад оба пилота коллектива.

Результаты Гран-при Венгрии:

Формула-1 уходит на летний перерыв. Всего за два этапа Хэмилтон не просто отыграл 32 очка у Ферстаппена, а и вернул себе лидерство в личном зачете. Mercedes в свою очередь также обошел Red Bull в Кубке Конструкторов. Ровно через четыре недели на Гран-при Бельгии будет проведена следующая гонка. Посмотрим, какие выводы сделают команды, и изменится ли баланс сил в Ф-1.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Фернандо Алонсо Эстебан Окон Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Михаэль Шумахер Себастьян Феттель Mercedes Red Bull Alpine Aston Martin

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Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера
Послесловие
Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера
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