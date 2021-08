Алонсо выиграл для Окона Гран-при Венгрии, не дав Хэмилтону превзойти очередной рекорд Шумахера

Ферстаппен потерял лидерство в личном зачете перед летним перерывом

Послесловие

Фото: twitter.com/F1

Завершился Гран-при Венгрии. Событий на этапе Формулы-1 на «Хунгароринге» было уйма, так что давайте по порядку. Спойлер – в сезоне 2021 гонку выиграла новая команда, а для пилота это стала первая победа на этапе Ф-1 в карьере.



Венгрия встретила нас дождем, что определенно внесло свою лепту в увеличение интересности этапа «Королевы автоспорта», который считается одним из скучнейших в календаре. Все гонщики стартовали на «промежутках», но долго на Intermediate пилотам ехать не пришлось. Валттери Боттас из Mercedes забуксовал на старте и пропустил гонщика McLaren Ландо Норриса. В попытке вернуть позицию финн позже пошел на торможение в первом повороте, что стало причиной Big One (большой аварии). Эффект домино вызвал столкновение Боттаса, Норриса, Макса Ферстаппена и Серхио Переса – трое из пилотов в последствии сошли с дистанции. Норрис, который был последним пилотом Ф-1, который набирал очки во всех гонках сезона, не сумел финишировать на этапе. Сразу же вспомнилась информация об отсутствующем утвержденном напарнике Льюиса Хэмилтона на следующий сезон – но будем надеяться, что Валттери не стал бы таким способом «выбивать» себе новый контракт.

Valtteri Bottas takes out both Red Bull drivers on lap 1, officially securing his seat with Mercedes for 2022.pic.twitter.com/mu1eLcpxBB — Joe Pompliano (@JoePompliano) August 1, 2021

Параллельно В том же первом повороте канадец Лэнс Стролл попытался обойти пилота Ferrari Шарля Леклера, но выехав на траву болид Aston Martin понесло, и оба гонщика также завершили ГП Венгрии.

How Leclerc and Stroll dropped out on the opening lap #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/3jZwAIlw70 — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Итак, на третьем круге произошел рестарт гонки. Все (!), кроме семикратного чемпиона воспользовались паузой и сменили резину на слики. Хэмилтон на следующем же круге вернулся в боксы, и также поменял шины на Medium. Вот только запоздалое решение откатило британца в конец пелотона.

ESTEBAN OCON LEADS!



Hamilton pits, and emerges in P14



Russell, who looked set to take the lead, drops down to P7#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/MZwiDGL6e8 — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Ферстаппен все-таки смог вернуться на трассу, но без повреждений не обошлось. После каждого обгона получал своеобразную поддержку от гоночного инженера: «Неплохо для половинного болида».

Отметим, что вернуть много позиций не удалось – нидерландец, который до этапа в Венгрии лидировал в общем зачете, лишь на последних кругах отвоевал место в очках. Расположился же Макс следом за двумя Williams (!!).

«Вилки» вообще удивили на «Хунгароринге». После рестарта гонки Джордж Рассел оказался в топ-3, но позиции, полученные на пит-лейне, пришлось вернуть. Так Рассел откатился в конец первой десятки. Символично, что вскоре ту же третью позицию заполучил напарник Джорджа Николас Латифи. Истории Золушки не вышло, и оба Williams откатились на 8-ю и 9-ю позиции. Но это все равно мегарезультат Williams – последний балл пилоты этой команды заработали еще в 2019-м году на Гран-при Германии.

У меня нет слов. Девятая позиция – сказал Рассел после гонки со слезами на глазах.

Большую часть гонки борьбу за лидерство вели гонщики Alpine, Aston Martin, Ferrari и Alpha Tauri. Если бы до начала Гран-при кто-то сказал, что борьбу за лидерство будут вести Себастьян Феттель, Эстебан Окон, Латифи, Карлос Сайнс и Юки Цунода, реагировать на такие высказывания можно было бы крутя пальцем у виска. Но это реальность, в которую поверить было непросто. Пару раз пришлось протереть глаза, но картина не менялась.

CLASSIFICATION (LAP 7/70)



How things stand after an unbelievable first few laps#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/gkL1HjDsFO — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Хэмилтон очередной раз в этом сезоне прорывался с конца пелотона. Казалось, что узкая трасса в Венгрии не позволит британцу бороться за победу, но Льюис не впервые идет против системы. Он занял наивысшую позицию из всех, кто провел более трех пит-стопов. И Льюис мог забраться куда выше, чем на последнее место подиума. Но свое слово сказал Фернандо Алонсо.

Испанец, который в начале карьеры выиграл два чемпионство в невероятной борьбе с другим семикратным чемпионом Михаэлем Шумахером, не позволил Хэмилтону превзойти очередное достижение легендарного немца. Британец забрал у «Красного барона» лидерство по победам, поулам, кругам в качестве лидера и не только, но вот по викториям на одной трассе все еще равенство. Сэр подходил к Гран-при Венгрии с 8-ю победами на этом этапе. Столько же у Шумахера на Гран-при Франции, когда тот проходил еще на автодроме «Маньи-Кур».

И если ранее Алонсо был противником Михаэля, то на сей раз он выступил защитником наследия немца. Те 15 кругов, на протяжении которых филигранно защищал четвертую позицию от Хэмилтона – это отдельный вид искусства. Имея лучший болид и новый Medium Льюис все равно никак не мог справиться с пилотом Alpine.

В то время, как цепкий Алонсо сдерживал натиск Хэмилтона, круг за кругом его напарник Эстебан Окон приближался к дебютной победе в Ф-1. Так что испанец сработал за себя и того парня. Оставшихся нескольких кругов после обгона Фернандо Льюису хватило для преодоления Сайнса, но вот Окон и Себастьян Феттель остались для него недосягаемыми. Четырехкратный чемпион на Aston Martin как не пытался добыть первую с 2019 года победу, но крепко вцепившийся в лидерство француз так его никому и не отдал. Первая победа Alpine – и как же красиво, что внесли вклад оба пилота коллектива.

Результаты Гран-при Венгрии:

Формула-1 уходит на летний перерыв. Всего за два этапа Хэмилтон не просто отыграл 32 очка у Ферстаппена, а и вернул себе лидерство в личном зачете. Mercedes в свою очередь также обошел Red Bull в Кубке Конструкторов. Ровно через четыре недели на Гран-при Бельгии будет проведена следующая гонка. Посмотрим, какие выводы сделают команды, и изменится ли баланс сил в Ф-1.