Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания
Пилот Re Bull Макс Ферстаппен вновь высказался об инциденте с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном, который случился на Гран-при Великобритании.
Слова лидера общего зачета приводит Motosport Week:
Конечно, я испытываю только отрицательные эмоции после произошедшего. Но мы продолжаем бороться за победу в чемпионате. Я, по крайней мере, собираюсь сделать все возможное, чтобы победить. Мне не кажется, что наказание было соразмерным. По сути, с гонки был устранен главный соперник. Нельзя не упомянуть скорость, которую мы демонстрируем на наших машинах: мы на много миль опережаем команды, занимающие третье место. В обычных условиях мы легко создаем задел в 40–50 секунд, поэтому 10-секундный штраф ничего не значит. Вот почему я и считаю, что наказание должно было быть более суровым.
Я дал ему место, а затем просто начал расширять траекторию для входа в поворот. Когда совершаешь движение с внутренней стороны, как и сделал Льюис, а затем не отступаешь, ожидая, что сможешь двигаться с той же скоростью и под тем углом, что и я снаружи, то, конечно, столкновения не избежать. Я нахожусь снаружи и расширяю траекторию для входа в поворот, не ожидая, что он пойдет до конца и его просто снесет в зад моей машины. Думаю, в той ситуации я мало что мог сделать.
Ранее Хэмилтон ответил на обвинения Ферстаппена из-за бурного празднования на домашнем этапе.
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