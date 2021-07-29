Ферстаппен объяснил, почему за их с Хэмилтоном инцидент семикратный чемпион Ф-1 заслуживал более сурового наказания

Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com/redbullracing

Пилот Re Bull Макс Ферстаппен вновь высказался об инциденте с гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном, который случился на Гран-при Великобритании.



Слова лидера общего зачета приводит Motosport Week:

Я дал ему место, а затем просто начал расширять траекторию для входа в поворот. Когда совершаешь движение с внутренней стороны, как и сделал Льюис, а затем не отступаешь, ожидая, что сможешь двигаться с той же скоростью и под тем углом, что и я снаружи, то, конечно, столкновения не избежать. Я нахожусь снаружи и расширяю траекторию для входа в поворот, не ожидая, что он пойдет до конца и его просто снесет в зад моей машины. Думаю, в той ситуации я мало что мог сделать.