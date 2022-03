Феттель пропустит второй Гран-при кряду

Фото: Getty Images

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель пропустит второй подряд этап сезона-2022 – Гран-при Саудовской Аравии.



Пилот Aston Martin так и не сдал отрицательный тест на коронавирус и вновь будет заменен соотечественником Нико Хюлькенбергом.

UPDATE: Sebastian Vettel has not yet returned the required negative COVID test to fly to the #SaudiArabiaGP. Nico Hülkenberg will be in Jeddah to deputise for Seb if necessary. We will delay our final decision until Friday to provide Seb every opportunity to race.