Норрис – пилот дня по итогам Гран-при Австрии

Ландо Норрис на подиуме / Фото: twitter.com/mclarenf1

Пилот McLaren Ландо Норрис признан пилотом дня Гран-при Австрии. Напомним, что из-за 5-секундного штрафа не смог финишировать вторым на этапе на трассе Red Bull Ring. Вне подиума британец оставил семикратного чемпиона Ф-1 Льюиса Хэмилтона.



Big fan of your work, @LandoNorris



Front row start, podium, and your #F1DriverOfTheDay!#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/VdpJekCWQS