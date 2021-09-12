Норрис: «Всегда хочется победить самому, однако я здесь надолго и должен думать о команде»

21-летний гонщик помог McLaren оформить победный дубль на Гран-при Италии

Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал второе место на Гран-при Италии. 21-летний гонщик во избежание рисков не предпринимал попыток атаковать лидера гонки и партнера по команде Даниэля Риккардо. Слова Норриса приводит пресс-служба Формулы-1:

«Уик-энд прошел великолепно. Мы работали над этим и в итоге сделали дубль. Разумеется, я рад за Даниэля. Всегда хочется победить самому, однако я здесь надолго и должен думать о команде – все могло закончиться как у других ребят».

Риккардо также отметил вклад Норриса в общий успех McLaren в Монце.