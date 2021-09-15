Лидер «Прометея»: «Приехали сюда, чтобы пройти квалификацию, так что это будет беспощадная бойня»
Главный тренер «Левски»: «Поражение от «Прометея» – закономерно»
Константин Папазов понимает, что класс команд несопоставим
Фото: пресс-служба СК «Прометей»
Главный тренер «Левски» Константин Папазов прокомментировал разгромное поражение от чемпиона Украины «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит bgbasket.com:
«Поражение от «Прометея» – закономерно, мы знали класс соперника. То, что было в первой четверти – результат нашей игры с большим настроением и эмоциями, но это не было объективным отображением разницы между командами. Может быть, наш противник испугался».
Ранее главный тренер «Прометея» рассказал, за счет чего команде удалось переломить ход игры во второй четверти, которая закончилась со счетом 33:3.