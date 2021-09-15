Главный тренер «Прометея» - о следующем сопернике в ЛЧ: «У них лучшая химия среди всех участников квалификации»

Фото: пресс-служба СК «Прометей»

Главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над «Левски» в квалификации Лиги чемпионов, а также рассказал о следующем сопернике – чешской «Опаве»:

Нужно делать выводы из этой игры. О проблемах в защите поговорил с игроками в перерыве. Они поняли, что нельзя так начинать матчи. Думаю, что в дальнейшем все будет в порядке.

Следующий соперник «Опава» сейчас на пике формы. У них лучшая химия среди всех участников квалификации, поскольку около 10 игроков выступают вместе 5-6 лет.

Есть хорошее понимание между игроками. В подобных квалификационных турнирах перед стартом сезона это очень важно. «Опава» знает меня. Они знают, какой стиль баскетбола я предпочитаю. Нужно быть готовым к этому, выходить биться всем сердцем».