Лидер «Прометея» Харрисон: «Мы не будем останавливаться»
Защитник «Прометея» Д`Анджело Харрисон прокомментировал пресс-службе клуба результат матча квалификации Лиги чемпионов с «Опавой» (100:78). Отметим, что в матчах с чехами и «Левски»
американец принес команде 49 очков.
«Опава» – сложный соперник. Мы изучали эту команду, хорошо готовились. В итоге мы добыли победу.
Мы – одна хорошая команда, мы стараемся играть вместе, одерживать победы благодаря этим факторам. Сейчас мы не будем останавливаться, начнем готовиться к следующему матчу.
Я забивал некоторые открытые броски, хотя в прошлой встрече у меня было несколько промахов. Партнеры хорошо искали меня. Я реализовывал броски, выкладывался в защите.
Напомним, что в финале отбора команда из Слобожанского сыграет с российской «Пармой». Прямую трансляцию матча «Парма» – «Прометей» смотрите на 18 сентября телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 18:25.
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