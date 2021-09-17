Лидер «Прометея» Харрисон: «Мы не будем останавливаться»

Фото: prometeybc.com

Защитник «Прометея» Д`Анджело Харрисон прокомментировал пресс-службе клуба результат матча квалификации Лиги чемпионов с «Опавой» (100:78). Отметим, что в матчах с чехами и «Левски» американец принес команде 49 очков.



Мы – одна хорошая команда, мы стараемся играть вместе, одерживать победы благодаря этим факторам. Сейчас мы не будем останавливаться, начнем готовиться к следующему матчу.

Я забивал некоторые открытые броски, хотя в прошлой встрече у меня было несколько промахов. Партнеры хорошо искали меня. Я реализовывал броски, выкладывался в защите.