Новым тренером «Портленда» стал ассистент наставника «Клипперс»

Чонси Биллапс / Фото: tsn.ca

«Портленд» официально объявил о назначении Чонси Биллапса на пост главного тренера команды.



We have named Chauncey Billups as our head coach.



Welcome to Portland, @1MrBigShot!https://t.co/4i5MXhkVs0 pic.twitter.com/EdFh79weEw