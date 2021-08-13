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Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

По новому соглашению лидер коллектива получит свыше 176 миллионов долларов за четыре года
Баскетбол НБА
14:59
Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
Кавай Леонард / Фото: twitter.com/laclippers

«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.

По информации инсайдеров, форвард по новому соглашению получит 176,3 миллиона долларов за следующие четыре года.

Напомним, что в середине июля Леонард перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок. В прошлом сезоне в среднем Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.

Напомним, что центровой сборной Украины Артем Пустовой приступил к тренировкам в новой команде.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс

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