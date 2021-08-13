Леонард подписал новый контракт на 176 миллионов долларов
Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»
По новому соглашению лидер коллектива получит свыше 176 миллионов долларов за четыре года
Кавай Леонард / Фото: twitter.com/laclippers
«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.
Continuing our journey together.— LA Clippers (@LAClippers) August 12, 2021
We have officially re-signed @kawhileonard. pic.twitter.com/cqjChAR0ZT
По информации инсайдеров, форвард по новому соглашению получит 176,3 миллиона долларов за следующие четыре года.
Напомним, что в середине июля Леонард перенес операцию из-за разрыва крестообразных связок. В прошлом сезоне в среднем Кавай набирал 24,8 очка, 6,5 подбора и 5,2 передачи.
Some major Kawhi-lights.— LA Clippers (@LAClippers) August 12, 2021
Top plays from @kawhileonard's Clippers career (so far). pic.twitter.com/XS2Rdbx5rr
Напомним, что центровой сборной Украины Артем Пустовой приступил к тренировкам в новой команде.
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