Официально. Леонард подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс»

Кавай Леонард / Фото: twitter.com/laclippers

«Лос-Анджелес Клипперс» объявили о продлении контракта с лидером коллектива Каваем Леонардом.



Continuing our journey together.



We have officially re-signed @kawhileonard. pic.twitter.com/cqjChAR0ZT