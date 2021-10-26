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02:00 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик 104:110 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:115 Окончен
04:00 Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 107:119 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Мемфис Гриззлис 121:118 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Бостон Селтикс 129:140 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Милуоки Бакс 109:119 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Детройт Пистонс 122:104 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз 104:90 Окончен
02:30 Майами Хит - Орландо Мэджик 107:90 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз 108:111 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс 98:107 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Кливленд Кавальерс 87:99 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс 116:86 Окончен
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02:30 Нью-Йорк Никс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Денвер Наггетс -:- Запланирован

«Прометей» опустился в рейтинге силы команд Лиги чемпионов от FIBA

Чемпион Украины потерял 11 позиций
Баскетбол
14:07
«Прометей» опустился в рейтинге силы команд Лиги чемпионов от FIBA
«Прометей» – «Людвигбург» / Фото: prometeybc.com

FIBA обнародовала обновленный рейтинг сил участников Лиги чемпионов после второго тура группового этапа.

Так, «Прометей» после поражения от «Людвигбурга» (64:86) опустился с 17-й на 28-ю позицию.  

Лидеры группы A «Тенерифе» и «Людвигбург» расположились на третьем и восьмом местах соответственно. «Динамо Сассари», с которым чемпион Украины сыграет завтра, занимает 30-ю строчку в рейтинг-листе.

Прямую трансляцию матча «Динамо Сассари» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 27 октября в 21:30.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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