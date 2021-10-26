«Прометей» не заметил «Химик» в центральном матче тура
«Прометей» опустился в рейтинге силы команд Лиги чемпионов от FIBA
Чемпион Украины потерял 11 позиций
14:07
«Прометей» – «Людвигбург» / Фото: prometeybc.com
FIBA обнародовала обновленный рейтинг сил участников Лиги чемпионов после второго тура группового этапа.
Так, «Прометей» после поражения от «Людвигбурга» (64:86) опустился с 17-й на 28-ю позицию.
Лидеры группы A «Тенерифе» и «Людвигбург» расположились на третьем и восьмом местах соответственно. «Динамо Сассари», с которым чемпион Украины сыграет завтра, занимает 30-ю строчку в рейтинг-листе.
Прямую трансляцию матча «Динамо Сассари» – «Прометей» смотрите на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 27 октября в 21:30.
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