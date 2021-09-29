Зеленский и президент FIBA-Европа встретились в Киеве. Обсуждали проведение в Украине Евробаскета-2025
Зеленский: «Евробаскет – это сейчас один из важных приоритетов для государства»
Президент Украины провел встречу с президентом FIBA-Европа
Фото: Facebook Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом FIBA-Европа Тургаем Демирелем, после чего рассказал о важности проведения Евробаскета-2025:
«Для меня это очень важная встреча, потому что спорт, и в частности Евробаскет – это сейчас один из важных приоритетов для государства. Кроме того, такие события и победа в борьбе за право их проводить объединяют нацию.
Главная цель программы «Здоровая Украина» – чтобы все люди в Украине, прежде всего дети, имели возможность заниматься спортом и были привлечены к физической активности.
Поэтому важно, чтобы были условия, соответствующая спортивная инфраструктура».
Помимо Украины, на проведение Евробаскета-2025 претендуют Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия, Россия.
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