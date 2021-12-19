Блашко оценила свое выступление в первом масс-старте Кубка мира

Дарья стала лучшей из украинок, финишировав 26-й

Дарья Блашко / Фото: Андрей Иванов

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко поделилась мнением о масс-старте на этапе Кубка мира в Анси, Франция.



Даша, видим, что у тебя по одному промаху на каждой стрельбе вышло...

Да, это не очень хороший результат сегодня. Это очень много для масс-старта. Да и вообще, в принципе. Но уже как есть...

Как чувствовала себя? Перед этим было две гонки, сегодня это третья гонка уже на этом этапе. Удалось ли оставить силы на эту гонку?

В принципе, чувствовала себя достаточно хорошо. Естественно, что усталость уже есть, и немалая. Тем не менее, это уже намного лучше, чем было в Остерсунде и Хохфильцене – большая разница в ощущениях.

Расскажи, как работала по трассе, по кругам? Удалось ли за кого-то уцепиться и с кем-то вместе поработать?

Да, первые два круга я работала с группой. А третий-четвертый, получилось так, что пришлось работать самой. Конечно, в группе легче работать. Последний круг бежала с финкой, получилось зацепиться за нее и хорошо проехать. На последнем куске там очень сложно с подъемом обойти. В принципе, я довольна своим последним кругом. Потому что когда кажется, что уже сил нет, а все равно работаешь – это радует на самом деле.

Такими последними моментами перед перерывом ты более-менее удовлетворена?

Да, теперь нужно еще немножко доработать в новогоднюю паузу. Но, в целом, мне нравится динамика и нравится, что я начала ощущать ту работу, которую нужно сделать.

Также мыслями о гонке поделилась Елена Билосюк.