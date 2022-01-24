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Главный тренер сборной Украины оценил последнюю перед Олимпиадой-2022 гонку Кубка мира

Санитра уверен, что еще есть куда расти
Биатлон Кубок мира по биатлону
08:42
Главный тренер сборной Украины оценил последнюю перед Олимпиадой-2022 гонку Кубка мира
Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра оценил выступление команды в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Отметим, что это была последняя гонка перед Олимпийскими играми-2022:

Сегодняшний старт был хорошим тестом перед выездом в Пекин. На мой взгляд, еще есть много чего стоит доработать, но есть еще и большой запас. Одиннадцать дополнительных патронов в стрельбе в такую погоду – это много. Порадовал Цымбал на первом этапе, показал, что может быть вариантом для олимпийской эстафеты.

Пидручный в Рупольдинге провел никакой старт, а тут, в Антхольце, бежал очень хорошо, проиграл лишь четыре секунды ходом Логинову.

Дудченко еще не так свеж, как нам бы хотелось. Там еще были некоторые проблемы с тем, что не имел контакта для передачи после второго круга. Был несконцентрирован во время стрельбы стоя, ведь он зачастую закрывает все мишени без проблем.

Прима все делал, что мог. Я видел, что Артем хотел рисковать во время последней стрельбы, но не вышло. Но, думаю, общие результаты команды в этом сезоне в эстафете – пятое, шестое, шестое и седьмое места – показали, что контакт есть. Но нужно, чтобы все сложилось в нужный момент. Думаю, так оно и случится.

Составы биатлонных сборных на Олимпиаду-2022.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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