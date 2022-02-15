Известен состав сборной Украины на женскую эстафету – Билосюк дебютирует на Играх-2022
Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022
Гонка начнется в 9:45 по киевскому времени
20:15
Фото: НОК Украины
Тренерский штаб женской сборной Украины определился с расстановкой биатлонисток на эстафету Олимпийских игр-2022 в Пекине.
9-1. Ирина Петренко
9-2. Юлия Джима
9-3. Анастасия Меркушина
9-4. Елена Билосюк
Начало гонки – 16 февраля в 9:45 по киевскому времени
Отметим, что для Билосюк предстоящая гонка станет первой в Пекине. Почти все время до этого биатлонистка провела на самоизоляции, поэтому у тренерского штаба есть сомнения в ее готовности.
Однако альтернативы сборная Украины не имеет, ведь пятая спортсменка в заявке команды Дарья Блашко все еще недоступна.
Напомним, мужская сборная Украины в эстафете финишировала девятой, показав худший результат в сезоне.
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