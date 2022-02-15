Известно, в какой расстановке женская сборная Украины побежит эстафету Пекина-2022

Гонка начнется в 9:45 по киевскому времени

Фото: НОК Украины

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с расстановкой биатлонисток на эстафету Олимпийских игр-2022 в Пекине.

9-1. Ирина Петренко

9-2. Юлия Джима

9-3. Анастасия Меркушина

9-4. Елена Билосюк

Начало гонки – 16 февраля в 9:45 по киевскому времени

Отметим, что для Билосюк предстоящая гонка станет первой в Пекине. Почти все время до этого биатлонистка провела на самоизоляции, поэтому у тренерского штаба есть сомнения в ее готовности.

Однако альтернативы сборная Украины не имеет, ведь пятая спортсменка в заявке команды Дарья Блашко все еще недоступна.

Напомним, мужская сборная Украины в эстафете финишировала девятой, показав худший результат в сезоне.