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Меркушина, которую «отцепили» от ОИ, попала в топ-10 ЧЕ в индивидуальной гонке

Остальные украинки выступили неудачно
Биатлон
17:02
Меркушина, которую «отцепили» от ОИ, попала в топ-10 ЧЕ в индивидуальной гонке
Фото: biathlon.com.ua

В Арбере, Германия, проходит чемпионат Европы. 26 января состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Анастасия Меркушина стала седьмой, однако, если бы не допустила один промах на втором огневом рубеже, то, вероятно, оказалась бы в топ-3.

А вот остальные украинские биатлонистки результатами, мягко говоря, не порадовали. К примеру, Ольга Абрамова также допустила только один промах, но, из-за медленной работы на лыжне, стала только 26.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второе место заняла представительница Румынии Алина Стремоус, третье – еще одна россиянка Наталья Гербулова.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины:

1.   Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9

2.   Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1

3.   Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4

...

7.   Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6

26.   Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5

29.   Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2

41.   Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8

43.   Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9

DNS.   Анна Кривонос

Меркушину не включили в состав сборной Украины на Олимпийские игр. Недавно она дала интервью XSPORT.ua, в котором рассказала об этом.

Напомним, в мужской индивидуальной гонке Тарас Лесюк лишился шансов на медаль по антологии с Меркушиной.

 

Сергей Остапенко
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