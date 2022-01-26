Меркушина, которую «отцепили» от ОИ, попала в топ-10 ЧЕ в индивидуальной гонке

Остальные украинки выступили неудачно

Фото: biathlon.com.ua

В Арбере, Германия, проходит чемпионат Европы. 26 января состоялась индивидуальная гонка у мужчин.

Анастасия Меркушина стала седьмой, однако, если бы не допустила один промах на втором огневом рубеже, то, вероятно, оказалась бы в топ-3.

А вот остальные украинские биатлонистки результатами, мягко говоря, не порадовали. К примеру, Ольга Абрамова также допустила только один промах, но, из-за медленной работы на лыжне, стала только 26.

Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второе место заняла представительница Румынии Алина Стремоус, третье – еще одна россиянка Наталья Гербулова.

Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины:

1. Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9

2. Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1

3. Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4

...

7. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6

26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5

29. Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2

41. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8

43. Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9

DNS. Анна Кривонос

Меркушину не включили в состав сборной Украины на Олимпийские игр. Недавно она дала интервью XSPORT.ua, в котором рассказала об этом.

Напомним, в мужской индивидуальной гонке Тарас Лесюк лишился шансов на медаль по антологии с Меркушиной.