Меркушина, которую «отцепили» от ОИ, попала в топ-10 ЧЕ в индивидуальной гонке
В Арбере, Германия, проходит чемпионат Европы. 26 января состоялась индивидуальная гонка у мужчин.
Анастасия Меркушина стала седьмой, однако, если бы не допустила один промах на втором огневом рубеже, то, вероятно, оказалась бы в топ-3.
А вот остальные украинские биатлонистки результатами, мягко говоря, не порадовали. К примеру, Ольга Абрамова также допустила только один промах, но, из-за медленной работы на лыжне, стала только 26.
Выиграла гонку россиянка Евгения Буртасова, второе место заняла представительница Румынии Алина Стремоус, третье – еще одна россиянка Наталья Гербулова.
Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. Женщины:
1. Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9
2. Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1
3. Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4
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7. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5
29. Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2
41. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8
43. Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9
DNS. Анна Кривонос
Меркушину не включили в состав сборной Украины на Олимпийские игр. Недавно она дала интервью XSPORT.ua, в котором рассказала об этом.
Напомним, в мужской индивидуальной гонке Тарас Лесюк лишился шансов на медаль по антологии с Меркушиной.